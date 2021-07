PepsiCo batte le attese del mercato e alza guidance per il 2021

PepsiCo

(Teleborsa) -ha registratodel mercato nel secondo trimestre del 2021. Laha infatti aumentato la domanda per i prodotti della multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande. Lenette sono state pari a 19,2 miliardi di dollari, contro i 17,94 miliardi di dollari attesi dagli analisti, con una crescita organica del fatturato del 12,8% (le attese erano per un +7,4%). L'utile si è assestato a quota 3,1 miliardi di dollari, rispetto ai 2,85 miliardi di dollari attesi, mentre l'è stato di 1,72 dollari (Wall Street si aspettava 1,53 dollari)."Siamo soddisfatti dei nostri risultati del secondo trimestre in quanto abbiamo realizzato un fatturato netto a due cifre molto forte e una crescita degli utili per azione - ha affermato ilRamon Laguarta - Data la forza dei nostri risultati, ora ci aspettiamo che le nostre entrate organiche per l'intero anno aumentino del 6% e gli utili per azione in valuta costante aumentino dell'11%".La società ha infattiper l'intero anno fiscale. PepsiCo ora prevede di ottenere una crescita organica dei ricavi del 6% (rispetto alla precedente stima di crescita mid-single-digit ) e una crescita dell'utile per azione a valuta costante dell'11 (rispetto alla precedente stima per una crescita high-single-digit).