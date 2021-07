eBay vende quota in Adevinta per 2,25 miliardi di dollari

eBay

(Teleborsa) -, colosso globale delle vendite online (collegando acquirenti e venditori), ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Permira perdella sua partecipazione in Adevinta per un corrispettivo pari a. Il prezzo rappresenta uno sconto di circa il 7% sul prezzo medio ponderato per il volume di 10 giorni delle azioni Adevinta al 12 luglio e uno sconto del 5% su 30 giorni.La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2021 e. Inoltre, eBay ha concesso a Permira un'di 30 giorni per l'acquisto di circa 10 milioni di azioni aggiuntive allo stesso prezzo, per un corrispettivo aggiuntivo di 180 milioni di dollari. Se Permira esercita l'opzione, la quota di eBay in Adevinta si ridurrebbe al 33%.L'operazione rientra nell'. La società statunitense si era impegnata a ridurre la sua partecipazione in Adevinta al 33% per ottenere l'approvazione del deal tra le due società. L'operazione odierna risolve i problemi di concorrenza sollevati dalle autorità austriache in relazione all', il business degli annunci di eBay. La preoccupazione dell'antitrust era che la transazione avrebbe potenzialmente ridotto la concorrenza nel mercato austriaco tra eBay.at e Willhaben, la joint venture di Adevinta in Austria.