Future USA deboli, timori su inflazione e variante Delta

(Teleborsa) - Si muovono con segni contrastanti i future sugli indici a stelle e strisce anticipando una partenza sottotono per la borsa di Wall Street, più tardi, complici i timori sull'e sulla diffusione delladel Covid-19. Sul sentiment degli investitori pesano anche le indicazioni in arrivo dallache segnalano una. Prosegue intanto lacon i dati delle grandi banche americane.Il contratto sul Dow Jones è in negativo dello 0,49% a 34.646 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,33% a 4.353 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece una lieve performance positiva con un +0,04% a 14.897 punti.