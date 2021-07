Sardegna, Solinas: soddisfatti dell'approvazione della Corte dei Conti del contratto per i dipendenti Forestas

(Teleborsa) - La Sezione di controllo delladella Sardegna ha approvato l’accordo firmato daiche prevede il passaggio definitivo di oltre 5mila dipendenti dinel. "Siamo orgogliosi di un risultato che abbiamo voluto fortemente e che mette fine ad anni di incertezza. Oggi è arrivata la conferma che la Regione ha operato nel migliore dei modi, trovando la strada giusta per garantire un futuro di serenità a migliaia di lavoratori e alle loro famiglie", ha commentato la notizia il presidente della Regione, Christian Solinas. Soddisfazione è stata espressa anche dagli assessori del Personale,, e della Difesa dell’Ambiente,“Fin da subito – ha aggiunto il presidente Solinas - laha posto tra gli obiettivi primari l’e il mantenimento dei posti di lavoro. I fatti dimostrano che, anche se in un periodo delicato per l’intera economia, giorno dopo giorno stiamo mantenendo gli impegni presi. Anche con i dipendenti Forestas, sbloccando uno stallo che si trascinava da troppo tempo e garantendo all’amministrazione per intero il prezioso apporto di migliaia di, ancora più importante in questi giorni impegnativi per la macchina regionale dell’antincendio”.