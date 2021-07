Wall Street chiude poco mossa

Dow Jones

Liberty Global

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.933 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 4.374 punti.Senza direzione il(+0,17%); poco sopra la parità l'(+0,27%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,92%),(+0,83%) e(+0,73%). Nel listino, i settori(-2,94%) e(-0,49%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+2,41%),(+2,33%),(+1,69%) e(+1,46%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,57%.Calo deciso per, che segna un -1,86%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,60%.(+4,89%),(+3,00%),(+2,41%) e(+2,19%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,97%.In apnea, che arretra del 4,67%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,66%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,55%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi import, mensile (atteso 1,2%; preced. 1,1%)14:30: PhillyFed (atteso 28,3 punti; preced. 30,7 punti)14:30: Empire State Index (atteso 18,5 punti; preced. 17,4 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,2%; preced. 2,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 360K unità; preced. 373K unità)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 16,3%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,8%).