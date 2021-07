Covid, scuola: priorità alla didattica in presenza, per il Cts è "assolutamente necessario"

(Teleborsa) - Secondo ilè "assolutamente necessario" dare priorità allaper l'anno scolastico che partirà a settembre non solo per lama anche per lodei ragazzi. La posizione è emersa da un verbale dello stesso Cts in risposta ai quesiti avanzati dal Ministero dell'Istruzione e anticipato da Ansa. Tra i punti sottolineati dal documenti c'è anche l'importanza di promuovere lanella scuola, tanto del personale scolastico quanto degli studenti, e la raccomandazione di mantenere le regole sulma, qualora non fosse possibile, resta fondamentale mantenere le altre misure, a partire dall'uso delledi tipo chirurgico nei luoghi chiusi.Il Comitato ha chiesto alla politica di mettere in campo ogni sforzo per raggiungere un'elevata cdi docenti e non docenti, sia promuovendo delle campagne informative, sia individuando delle misure, anche legislative, appropriate, per garantire la più elevata soglia di persone vaccinate, in particolare in quellenelle quali ci sono livelli inferiori di dosi somministrate rispetto ad altre Regioni.Tra le raccomandazioni del Cts c'è anche quella di assicurarsi che nellesia previsto l'utilizzo delle mascherine da parte del personale che serve i pasti. La vera novità riguarda però ilche potrà essere erogato nelle forme senza porzione monouso, cioè con il servizio mensa tradizionale. Andranno comunque predisposti punti per ildelle mani all'ingresso e all'uscita. Per quel che riguarda iè stato chiarito che non dovranno essere eseguiti test in ambito scolastico né screening antigenici o anticorpali per la frequenza scolastica. Nessun test diagnostico preliminare è necessario, mentre – dove tale soluzione fosse giuridicamente percorribile – si può ipotizzare la richiesta delper il personale. Nel caso di sintomi di infezione acuta delle vie respiratorie del personale scolastico o degli studenti, si dovrà attivare la procedura dida parte della. Quanto, infine, alle misure didegli ambienti, il Cts raccomanda la pulizia quotidiana, accurata e ripetuta, di tutti gli ambienti.