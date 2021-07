USA, Yellen: "Avremo molti altri mesi di rapida inflazione"

(Teleborsa) - Pur rimanendo dell'idea che i prezzi al consumo dell'economia statunitense torneranno su livelli sostenibili, ilha dichiarato che "". "Non sto dicendo che questo sia un fenomeno di un mese - ha detto in un'intervista a CNBC - Ma penso che nel medio termine vedremo l'inflazione tornare a livelli normali. Ma, ovviamente, dobbiamo tenerla d'occhio".Secondo l'economista, le pressioni inflazionistiche non rischiano di bloccare la ripresa economica sostenuta degli Stati Uniti, e il pur ampio. "Non penso che stiamo vedendo lo stesso tipo di pericolo di quello che abbiamo visto nell'avvicinamento alla crisi finanziaria nel 2008 - ha detto Yellen - È un fenomeno molto diverso. Ma mi preoccupo dell'accessibilità economica e delle pressioni che l'aumento dei prezzi delle case creerà per le famiglie che acquistano casa per la prima volta o hanno un reddito basso".In generale l'ex presidente della Federal Reserve pensa che "le misure delle" e che "queste aspettative sono in realtà un fattore trainante del comportamento di determinazione dei prezzi. E quindi è importante monitorarlo attentamente. Ma credo fondamentalmente che questo è qualcosa che si sistemerà".