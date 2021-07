Attacco hacker Microsoft, la risposta di Pechino: accuse infondate, noi vittime degli Usa

(Teleborsa) - Dopo le accuse di Usa ed Europa e dei loro alleati per i numerosi attacchi contro idiarrivate nella giornata di ieri, oggi è arrivata la risposta della. Pechino ha definito le accuse "infondate" e "irresponsabili". La prima risposta ufficiale è arrivata attraverso ambasciate in. In due note separate la missione diplomatica cinese a Wellington ha parlato di accuse "totalmente infondate e irresponsabili" e frutto di "diffamazione dolosa", mentre quella a Canberra ha accusato l'Australia di "fare il pappagallo" della retorica americana, descrivendo glicome "il campione mondiale degli attacchi informatici dannosi".In particolare, daun portavoce dell'ambasciata,, ha dichiarato che "gli Stati Uniti hanno ripetutamente compiuto attacchi infondati e diffamazioni contro la Cina sulla sicurezza informatica. Ora questo è solo un altro, senza niente di nuovo". In una nota, Pechino si è definita "una grave vittima del furto informatico, delle intercettazioni e della sorveglianza degli Stati Uniti".