Innovation day 2021, i ragazzi ELIS mostrano alle aziende i loro progetti

(Teleborsa) -: questi i numeri di ELIS Innovation Day Teaching for Innovation, lache si è tenuta oggi, 20 luglio.Glihanno presentato i progetti e i prototipi realizzati per le aziende che hanno messo a disposizione le ultime tecnologie, la loro esperienza e professionalità.: manutenzione predittiva e sicurezza sul lavoro, cybersecurity e intelligenza artificiale, valorizzazione dell’esperienza dell’utente nell’utilizzo degli strumenti informatici, formazione attraverso lo sviluppo di innovative piattaforme e-learning, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione con applicazioni a supporto delle attività Concorsuali, smart city con piattaforme per monitorare i trasporti locali e smart health attraverso soluzioni che utilizzano la realtà aumentata per favorire l'apprendimento esperienziale delle persone con disturbi dello spettro autistico.Una giornata per ribadire le dimostrare il grande contributo in termini di creatività e contaminazione che i giovani possono portare alle imprese e al Paese.: "ELIS Innovation Day è la dimostrazione che. 100 allievi della Digital University ELIS hanno raccontato quanto realizzato, vissuto e appreso nei 62 progetti in vere situazioni di lavoro. I referenti delle 40 aziende hanno riportato l'entusiasmo e l'approccio fuori dagli schemi che questi giovani portano alle organizzazioni. Pensiamo che proprio questo clima di scambio reciproco di conoscenze e di esperienze umane sia l'elemento che dà valore alla collaborazione e ai progetti che l’ELIS Innovation Hub sviluppa con le aziende".che ha salutato così i tanti ragazzi di ELIS connessi: ". Il primo è che chiunque, indipendentemente dalla sua condizione, deve poter avere la possibilità di poter dare un contributo incisivo al proprio Paese. Il secondo aspetto è quello della collaborazione tra accademie e aziende: è essenziale per dare alle persone, soprattutto ai più giovani, la possibilità di applicare in maniera concreta le nozioni acquisite.. Dovete uscire fuori e contaminare quel mondo. Per me siete una audience fantastica e parlare a voi studenti, neolaureati, ricercatori è una grande opportunità. Il consiglio che quindi vorrei dare ai ragazzi è: scatenatevi! Scatenate le vostre energie, idee e passioni. Non so se volete essere degli innovatori, trasformatori, distrupter, modernizzatori: ma applicate le vostre conoscenze.". Il Ministro ha anche commentato con una panoramica gli obiettivi sfidanti che vede impegnato il suo Ministero per i prossimi mesi: "Anche con il supporto di tanti giovani, il nostro obiettivo è avere il 70% della popolazione digitalmente abile; raggiungere tutta la popolazione con la banda larga, avere l'utilizzo del cloud al 75% ed erogare i servizi, privati e pubblici, in modo sempre più digitale".. Il percorso di laurea “Ingegneria Digitale” è realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere in maniera concreta alle esigenze delle imprese che aderiscono al Consorzio ELIS. L’esperienza professionale ricopre un aspetto essenziale del programma, durante il triennio gli studenti svolgono esperienze lavorative (progetti e stage) per un periodo totale di 12 mesi. Questo fa in modo che, al termine, lo studente acquisisca non solo un titolo di studio di prestigio, ma anche una considerevole esperienza professionale, di cui sono alla ricerca i responsabili risorse umane delle più importanti imprese a livello globale.La formazione professionale e universitaria è completata dalla formazione personale e dallo sviluppo delle competenze trasversali, grazie anche ai Formatori e tutor ELIS. Le connessioni con le aziende sono il valore del corso, perché permettono di trasferire ai propri studenti dei contenuti aggiornati e di eccellenza.