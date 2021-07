Milano effervescente in linea con le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. Ilrispetto al sell-off di lunedì è quindi proseguito anche nella giornata di oggi, in scia anche all'andamento positivo di Wall Street e con gli occhi puntati aldi domani. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,18. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 4,32%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +113 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%.buona performance per, che cresce dell'1,36%, su di giri(+1,7%), e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,85%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo del 2,36%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 27.081 punti.Ottima la prestazione del(+1,77%); sulla stessa linea, in rialzo il(+1,48%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,62 miliardi di euro, in deciso ribasso (-16,43%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,94 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,5 miliardi.Tra i 423 titoli trattati, 338 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 65 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 20 titoli.Tra idi Milano, in evidenza(+4,00%),(+3,97%),(+3,76%) e(+3,58%).di Milano,(+6,17%),(+5,40%),(+4,96%) e(+4,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,62%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,13%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,79%.