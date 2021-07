MPS, pagamento di 150 milioni chiude contenzioso con Fondazione

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - La Fondazione Monte dei Paschi di Siena e lahanno raggiunto unper mettere fine alla vdi euro. Il contenzioso riguardava l'acquisizione di Banca Antonveneta, l'aumento di capitale 2011 e gli aumenti di capitale 2014-2015.Nell'accordo preliminare (approvato dalla Deputazione Amministratrice della Fondazione Monte dei Paschi di Siena), la banca si impegna a sottoporre alla deliberazione del prossimo CdA (in programma il 5 agosto 2021) una transazione che definisce in maniera conclusiva ogni contenzioso in essere. La Fondazione otterrà ildi euro e impegni sulladella banca."L'accordo preliminare consente alla banca di ridurre le richieste risarcitorie per un ammontare pari a 3,8 miliardi, offrendo un contributo rilevante alla soluzione del", si legge in una nota di MPS. A gennaio Reuters aveva scritto che il Tesoro sta lavorando al dimezzamento, favorendo accordi transattivi, del contenzioso di circa 10 miliardi che ancora zavorrava MPS.