SAP crolla nonostante la revisione al rialzo dell'outlook

SAP

(Teleborsa) - Seduta drammatica per, che si posiziona a 116,7 con una. La società tedesca, attiva nella produzione di software gestionali, perde terreno in Borsa nonostante abbiaquest'anno, con sempre più aziende che trasferiscono le loro operazioni IT sul cloud.Ora prevede di generaredagli abbonamenti ai suoi software e servizi cloud tra 23,6 e 24 miliardi di euro, contro stime precedenti comprese tra 23,4 e 23,8 miliardi di euro. L'dell'intero anno fiscale dovrebbe essere compreso tra 7,95 miliardi e 8,25 miliardi di euro (in precedenza mirava a un intervallo di 7,8-8,2 miliardi di euro).Nel, SAP ha registrato un utile operativo in calo del 23% a 980 milioni di euro. Il margine operativo è stato del 28,8%, al di sopra delle attese degli analisti per un 27,9%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 114,7 e successiva a 112,8. Resistenza a 123,5.