Giorgetti, aggiornare strategia europea su decarbonizzazione

(Teleborsa) - "E' importante che al centro dell'attenzione della discussione ci siano due settori colpiti per primi dalla crisi pandemica: il. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economiconel suo intervento durante il dibattito a Lubiana al Consiglio informale sulla Competitività."Siamo ancora, purtroppo, nella fase dei prototipi di alta qualità di gamma, quindi di prezzo elevato e riservati a piccole nicchie di mercato. Per il nostro mercato, per l'industria pesante di cui si parla oggi ad esempio, è importante garantire competitività ai nostri prodotti. Per questo è necessario che le buone pratiche ambientali, assolutamente condivisibili, siano realizzate a livello globale e non solo dichiarate. Questo consiglio Competitività è strategico affinchè i nostri ministeri facciano sentire la loro voce pe"E' necessario . ha aggiunto Giorgetti - aggiornare la strategia europea sulla, serve una riflessione sulla compatibilità tra sovranità tecnologica e aiuti di stato. Sulla questione microprocessori, ad esempio non è possibile affrontare il tema della sovranita' tecnologica senza la possibilità di accedere agli aiuti di stato. Gli Usa stanziano 54 milioni di dollari per sussidiare i produttori dei semiconduttori. Anche l'Europa deve prendere delle decisioni importanti per lo