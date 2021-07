PNRR, Franco: primi 25 miliardi da Commissione UE tra pochi giorni

(Teleborsa) - "E'e aiutare le città a migliorare la propria qualità della vita, i servizi pubblici, la qualità dell'aria. La sfida che abbiamo davanti è quella diTra pochi giorni la Commissione europea ci verserà i primi. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, intervenuto all'evento "Quale città" organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso."Dei fondi assegnati un paio di settimane fa nelle riunioni del Consiglio europeo, metà circa viene come prima tranche assegnata all'Italia e questo èper un paese che ha avuto problemi di stagnazione ed è stato pesantemente colpito dalla pandemia, quindi la, ha aggiunto Franco sottolineando che "il finanziamento dei progetti e' subordinato a obiettivi quantitativi e a tempi predeterminati e questo deve indurci ad accelerare il modo in cui gestiamo i progetti"."Il piano - ha proseguito - si associa ad un insieme di riforme dellQuindi grandi dimensioni, tempi auspicabilmente molto rapidi e tutto questo dipende dalla capacità di realizzare tutto questo e in particolare i progetti di investimento. Il fatto di avere il piano e di avere i fondi non deve darci niente per scontato. Bisognaha detto.Capitolo crescita. "Il nostro è un Paese che da tanti anni cresce poco da circa 25 anni meno di altri paesi con cui commerciamo. Siamo sotto di 10 punti rispetto alla media europea. Dietro ilQuando la pandemia è arrivata il Pil era 4 punti inferiore al 2007. Lo scorso anno abbiamo perso circa 9 punti. L'economia si sta riprendendo e contiamo di crescere almeno ilVedremo se riusciremo a fare di piu' ma l'obiettivo piu' difficile e' tornare a crescere stabilmente di più, terminata la sfida della pandemia.