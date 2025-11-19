Milano 9:59
42.459 -0,89%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 9:59
9.532 -0,22%
23.140 -0,17%

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Piccolo spunto rialzista per il Franco rosso crociato contro USD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,43%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8014, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,7958. L'equilibrata forza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,807.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
