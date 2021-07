Covid, Agenas: torna a crescere occupazione posti in reparto

(Teleborsa) -ancora decisamenterispetto aidei mesi passati ma dopo settimane di calo seguite daper la prima volta mostra un aumento, a livello nazionale, la percentuale di posti letto in reparto occupati da pazienti Covid, raggiungendo ilQuesti i numeri del monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornato al 25 luglio.Stabile, al, il numero di posti letto inoccupato da pazienti Covid. Sardegna e Sicilia le regioni che registrano - tra l'altro in pochi giorni - la più alta crescita della percentuale di occupazione dda parte di pazienti Covid, ala fronte di una media nazionale del 2%.