"Cantiere" Pensioni, entra nel vivo confronto Orlando-Sindacati

(Teleborsa) - "Si è aperto une il sindacato ha esposto la sua piattaforma. Noi abbiamo proposto il lavoro che è emerso da una Commissione che dovrà definire i lavori gravosi. Alla luce anche delle valutazioni e dei pareri degli altri ministeri coinvolti proseguirà lacon un. Lo ha detto il Ministro del Lavoro,, a margine dell'Presenti i segretari di Cgilaffiancati dai segretari confederali che si occupano di previdenza.Per il segretario confederale della Cgil"Siamo ormai a ridosso della Legge di Bilancio e quindi è arrivato il momento di capire quali sono le reali intenzioni del governo sulla previdenza e verificare se c'è davvero lacon l'obiettivo di arrivare ad una riforma del sistema, partendo dalle proposte contente nella Piattaforma sindacale". Nello specifico la Cgil propone di superare l'impianto della Legge Fornero a partire dall'introduzione di una forma di flessibilità in uscita a partire dal 62 anni di etàViene proposto poi di riconoscere con dei benefici previdenziali la diversa gravosità deiLa Cgil, insieme a Cisl e Uil propone inoltre di offrire unaanche ai più giovani e a chi svolge lavori poveri o discontinui attraverso l'introduzione di una pensione di garanzia. Tra le richieste sindacali contenute nella piattaforma c'è anche la tutela del potere d'acquisto delle pensioni e il rafforzamento e l'estensione della quattordicesima mensilità. Inoltre nella piattaforma delle confederazioni si parla del rilancio dellaattraverso un"Il Governo dovrà chiarire se vuole procedere sulla strada della riforma della previdenza, degli ammortizzatori sociali e del fisco. A settembre in caso di mancate risposte si decideranno le forme di protesta". "Abbiamo chiesto al ministro Orlando se il governo intenda aprire una vera trattativa sulla riforma delle pensioni sulla base della piattaforma unitaria di Cgil, Cisl, Uil. Auspichiamo quindi che nel mese di settembre si possa aprire una vera trattativa su questi temi entrando finalmente nel merito". Questo il commento del segretario generale della Cgil,, dopo l'incontro con il ministro Orlando."Il nostro giudizio è positivo perchè finalmente si è aperto il confronto sulla previdenza e sulle pensioni, reso urgente anche per la conclusione a dicembre della sperimentazione diUn confronto che ora deve andare avanti in maniera spedita", dice il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra."Dal confronto avviato oggi, ci aspettiamo decisioni veloci e risposte chiare e che diano certezze ai lavoratori e alle lavoratrici che devono andare in pensione", commenta il segretario generale della Uil,