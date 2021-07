Seduta positiva per Piazza Affari e le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'. Nelbene(+3,64%) all'indomani della trimestrale , seguita da(+2,78%), in controtendenza invece(-2,58%).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,181. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.798,1 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,73%.Sulla parità lo, che rimane a quota +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%.avanza dello 0,33%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,29%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,18%.Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 25.262 punti; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,70%.In rialzo il(+0,72%); come pure, sale il(+0,94%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,51 miliardi di euro, in calo di 316,1 milioni di euro, rispetto ai 1,82 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,43 miliardi di azioni, rispetto ai 0,42 miliardi precedenti.Tra i 422 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 241, mentre 139 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 42 azioni.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,08%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,96%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,82%.Buona performance per, che cresce dell'1,80%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,58%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,77%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,36%),(+5,30%),(+3,93%) e(+2,94%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,18%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,26%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,98%.Tentenna, che cede lo 0,96%.