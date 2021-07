Eventi e scadenze del 29 luglio 2021

4Aim Sicaf

(Teleborsa) -Mid&Small Summer Conference - La Mid&Small Summer Conference è organizzata da Virgilio IR per mettere in contatto gli investitori istituzionali, sia italiani che esteri. L'evento si terrà in modalità virtualeG20 - Culture Ministers' MeetingTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione del resoconto Intermedio sulla gestione al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Esame della relazione semestrale del gruppo al 30 giugno 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziario- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Il CEO Francesco Starace e il CFO Alberto De Paoli, presenteranno in Conference Call con analisti e investitori, alle ore 18.00, i risultati dei primi 6 mesi del 2021- CDA: Risultati del II trimestre 2021 e Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Disamina di alcuni KPI al 30 giugno 2021- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30.06.2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziari- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori in seguito al CdA- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione finanziaria semestrale 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Risultati al 30.6.2021- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine del Consiglio di Amministrazione e conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio- CDA: Relazione finanziaria al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati economico-finanziari- Risultati di periodo: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della semestrale consolidata al 30.6.2021- CDA: Disamina e approvazione KPI del secondo trimestre 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale