Il Sole 24 ORE, emesso bond da 45 milioni di euro e rimborsato debito

Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato sull'MTA, haunnon garantito e non convertibile per un ammontare in linea capitale di euro 45 milioni e della durata di 7 anni.Le obbligazioni sono state emesse in esecuzione deldi sottoscrizione concluso, il 23 luglio 2021, tra Il Sole 24 ORE, Goldman Sachs International, MPS Capital Services e Banca Popolare di Sondrio.Il Sole 24 ORE ha reso noto, inoltre, di aver provveduto aldel debito relativo al contratto di finanziamento con un, comunicato il 21 luglio 2020.