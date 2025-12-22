H-Farm, bilancio al 31 agosto in utile per 34,4 milioni di euro grazie a cessione scuole

H-Farm

(Teleborsa) -, piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon un, rispetto alla perdita dell'anno precedente di 7,9 milioni di euro. La valorizzazione dell'investimento nelle startup dedicate alla formazione scolastica, H-FARM International Schools, ha rappresentato uno dei passaggi più rilevanti dell'anno, mentre la cessione a Nord Anglia Education delle tre scuole di Venezia, Vicenza e Rosà ha permesso di generare una. Grazie a questa operazione, è stato possibile chiudere il saldo a debito del rapporto di cash pooling in essere con le società cedute, per un importo di 18,6 milioni di euro. Contestualmente è stato rimborsato anche il versamento in conto futuro aumento di capitale allora in essere. L'esercizio si è chiuso con una Posizione Finanziaria Netta consolidata positiva pari a 18,3 milioni di euro e disponibilità liquide per 20,8 milioni di euro.Guardando alla, che include anche le attività di facility management e consulenza di Ca' Tron Servizi e Shado, ha registrato un Valore della Produzione Gestionale di 6,6 milioni di euro, con un Ebitda negativo di 1,4 milioni di euro., la startup dedicata alla formazione Universitaria ed alla Corporate Education rivolta alle aziende ha terminato il suo periodo di accelerazione ed ha chiuso l'ultimo esercizio di questa fase con gli ultimi investimenti necessari ed un Valore della Produzione di 10,4 milioni di euro ed un Ebitda negativo di 1,1 milioni di euro.ha chiuso l'anno con un Valore della Produzione di 1,6 milioni di euro e un Ebitda negativo di 0,5 milioni di euro dovuto ai forti investimenti per consentire l'evoluzione del modello educativo."Il 2025 è stato: non solo per i risultati economico-finanziari, ma perché ha reso evidente, in modo definitivo, la natura di H-FARM -- H-FARM è un Venture Builder: costruiamo iniziative, le portiamo a scala, le valorizziamo e reinvestiamo con disciplina per aprire il ciclo successivo. Un modello complesso ma con un obiettivo dichiarato lasciare al territorio un luogo che trattenga, attragga ed oggi piu' che mai formi talento. L'investimento fatto nel settore Education 10 anni fa rappresentava un grande rischio ed una grande responsabilità. L'operazione con Nord Anglia ci ha riempito di orgoglio. Non sono stati 10 anni normali per il mondo e l'operatore numero uno al mondo per serietà e qualità è entrato in Italia tramite il nostro progetto e ci ha riconosciuto la leadership sul concetto di scuola aumentata alle materie STEM ed AI"."La plusvalenza generata dalla valorizzazione di H-FARM International Schools, insieme a una posizione finanziaria netta positiva,- ha aggiunto - È un passaggio chiave, perché ci permette di accelerare le nostre traiettorie industriali con un approccio molto chiaro: investire dove il vantaggio competitivo è strutturale e misurabile".