"Italy Goes Green", Vodafone Italia e Politecnico di Milano insieme nella lotta al cambiamento climatico

(Teleborsa) - Coinvolgere tutti nella lotta al cambiamento climatico e nella possibilità di stimolare e indirizzare verso soluzioni concrete le riflessioni e le discussioni di politici e decision-maker riuniti a Glasgow per la. Con questo obiettivo, con la collaborazione die il supporto tecnico e mediatico di, lanciano, portale online che permette a chiunque di porre domande sulla sostenibilità ambientale.Gli spunti così raccolti – spiegain una nota – saranno al centro dell'durante il quale 50 giovani saranno chiamati a sintetizzare dieci domande che saranno poi ufficialmente consegnate alla delegazione italiana che prenderà parte alla COP26 si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021 sotto la presidenza del Regno Unito, in collaborazione con l'Italia. Il processo interamente digitale e inclusivo – prosegue la nota – permetterà di raccoglieresu cui, oggi e sempre di più in futuro, dovranno concentrarsi gli sforzi dei Paesi per rispondere in maniera efficace alle sfide della sostenibilità. Le aree di intervento sono: utilizzo del suolo e agricoltura, smart cities e vita nelle aree urbane, mobilità e infrastrutture, manifattura e industria 4.0, biodiversità terrestre e oceani, energia, gestione dei rifiuti ed economia circolare, salute e benessere, educazione, finanza sostenibile e investimenti.l'iniziativa lanciata dale che prevede eventi e incontri in tutta Italia sul cambiamento climatico.