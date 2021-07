Maire Tecnimont raddoppia l'utile nel primo semestre

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - Idel Gruppoammontano a 1.327,4 milioni in aumento del 9,2%. L’ Ebitda è pari a 80 milioni in aumento del 9,1% a seguito dei maggiori volumi consuntivati nel Semestre.Il(Ebit) è pari a 59,4 milioni in aumento del 9,9%, esprime un miglioramento in termini di marginalità dal 4,1% al 4,5%. L’è pari a 53,3 milioni, a fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a 16,7 milioni.L’di Gruppo si è attestato a 40 milioni,a seguito principalmente dell’incremento dei volumi e dell’impatto positivo della gestione finanziaria come sopra descritto.Laal 30 giugno 2021 mostra un Indebitamento Netto pari a 31,4 milioni, in miglioramento di 85,5 milioni grazie alla generazione di cassa operativa dei progetti in portafoglio per 164,2 milioni, inclusi gli incassi espressi dai progetti di nuova acquisizione, nonostante il pagamento di dividendi per 38,1 milioni e l’acquisto di azioni proprie a servizio dei piani di incentivazione per 5,5 milioni.