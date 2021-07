Riforma giustizia, c'è l'intesa: fumata bianca in CdM

(Teleborsa) - Dopo la tensione e ore di trattative serrate è arrivata la: semaforo verde alla proposta di mediazione sulla riforma del processo penale. Dopo una prima bozza accolta consponda, il Consiglio dei Ministri trova laprevisto termine transitorio diper concludere il processo d’Appello, valido fino aldal 2025 in poi scenderà aMentre i processi per associazione di stampo mafioso e voto di scambio politico-mafioso (416-bis e ter) potranno prolungarsiL’accordo è stato votato all’unanimità."Non è la nostra riforma ma abbiamo contribuito a migliorarla. Abbiamo detto che non si può transigere sui processi di mafia e terrorismo e lo abbiamo ottenuto”, dice il leader in pectore del M5Sche punge la"Sono rammaricato per la sua opposizione ad allungare la prescrizione per i reati di mafia".Lega che esprime comunque"Come chiesto dalla Lega, non rischieranno di andare in fumo i processi per mafia, traffico di droga e violenza sessuale. E ora avanti tutta con i referendum che completeranno il profondo cambiamento chiesto dai cittadini".Esulta anche, che su Twitter;e fa compiere grandi avanzamenti in termini di