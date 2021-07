Transizione, von der Leyen: "Piano Marhall verde da 500 miliardi per UE"

(Teleborsa) - La Presidente della Commissione europea,, parla di unche "farà sorgere nuovi mercati e spalancherà gigantesche opportunità economiche, per l'Europa e per l'Italia". In un'intervista all'ANSA, la numero uno di Bruxelles ha affermato che "saranno destinati a".Von der Leyen ha sottolineato che ile che il 37% del Piano è dedicato a progetti per la transizione, ma occorre cheIl Next Generation EU - ha aggiunto - farà sì che i nostri figli "abbiano posti di lavoro di qualità e ben retribuiti, in una misura oggi nemmeno immaginabile".