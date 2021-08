BCE: l'unica vera macchina da guerra in grado gestire le emergenze economiche

(Teleborsa) - diAndrea FerrettiNon c'è dubbio che lasi sia dimostrata in questi ultimi anni l'unica vera "macchina da guerra" in grado di gestire. Lo ha dimostrato nel passato (doppia crisi economico - finanziaria 2008/2015), nel presente (attuale crisi pandemica) e, verosimilmente continuerà ad essere un punto di riferimento nodale anche negli scenari futuri. Più in particolare, nella prima doppia crisi, la BCE di, per evitare il collasso del comparto produttivo, ha iniettato nei sistemi bancari massicce dosi di liquidità. E lo ha fatto, siaattraverso, siadagli istituti attraverso lo strumento del. Successivamente, nell'attuale crisi pandemica, la BCE della signora, non solo ha raccolto l'impostazione draghiana, ma l'ha rafforzata varando un(il PEPP- Pandemic Emergency Purchase Program). Il tutto sempre con il medesimo fine: fornire alle banche tutta la liquidità necessaria per sorreggere le aziende sino alla fine della pestilenza.Ma, verosimilmente, anche nel prossimo futuro il ruolo della BCE sarà assolutamente decisivo sia per le banche che per le aziende. Infatti, ci attende uno scenario che sarà caratterizzato da due componenti di segno opposto. Da una parte, in presenza di una perdurante emergenza sanitaria in grado di rallentare la ripresa economica grazie a massicce iniezioni di "fattore I - Incertezza", sarà indispensabile continuare a sostenere le imprese con. Dall'altra, al contrario, si farà strada la necessità difin qui varate prima che queste generino danni collaterali irreversibili.Ad esempio, idalla BCE favoriscono la ripresa, ma, alla lunga, scardinano i bilanci delle banche impedendo agli istituti di sostenere le imprese. Analogamente, un congelamento "sine die" delle norme di vigilanza sulle banche potrebbe portare alla lievitazione naturale dei crediti deteriorati nella pancia degli istituti con conseguenti ripercussioni sulla concessione del credito alle imprese. A, nel medio lungo periodo, una "" potrebbe paradossalmente creare problemi proprio ai Paesi più indebitati che potrebbero trovarsi, alla fine dell'emergenza, con unDunque, esiste il concreto rischio di essere risucchiati dalla "sindrome da cortisone" dove gli interventi determinati dall'emergenza migliorano la situazione di breve periodo, ma generano situazioni insostenibili nel medio lungo. Ma in questo scenario delicato ed incerto, ciò che appare invece certo è che la BCE, dal punto di vista della politica monetaria, si. E questo atteggiamento positivo della Banca Centrale è emerso con chiarezza nel Consiglio Direttivo del 22 Luglio Nella citata riunione, il Consiglio non solo ha deciso di, ma, soprattutto, ha confermato nelle(le "indicazioni prospettiche" che indicano la rotta che la BCE intende tenere fino al 2023) la volontà di evitare che la fragile ripresa possa essere compromessa da un frettoloso rialzo dei tassi. Infatti, le citate indicazioni prospettiche prevedono che ifinché ilfino al 2023.Per simmetrico si intende che vengono considerati negativi sia valori sotto il 2% che quelli superiori a questa soglia. Il che vuol dire che, ad esempio, da nevrotici rimbalzi post lock-down del prezzo delle materie prime per determinare un rialzo dei tassi. Ma non basta. Ilha deciso che, anche in presenza di uno stabile raggiungimento del 2% di inflazione, l'incremento dei tassi si avrà solo qualora tale livello venisse confermato anche a livello di "" (tasso di inflazione depurato dai componenti più volatili quali il prezzo dell'energia e degli alimentari).Dunque, unadisponibile a ridurre gradualmente le misure di emergenza, ma solo in presenza di una ripresa solida e persistente. Evidentemente,non si è limitato ad apportare modifiche superficiali ai comportamenti della BCE, mamodificando il DNA della Banca Centrale. E i risultati di questa mutazione genetica si vedono tutti.