Wall Street cauta. Focus su dati e trimestrali

(Teleborsa) - Prosegue con prudenza la borsa di Wall Street, nella prima sessione della settimana, con gli investitori concentrati sul mercato del lavoro americano i cui dati saranno diffusi nella seduta di venerdì. Nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali.Sul mercato valutario, ilsi attesta sui valori della vigilia a 34.939 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.397 punti. In frazionale progresso il(+0,27%); senza direzione l'(+0,07%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,56%) e(+0,55%). Il settore, con il suo -0,85%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,62%),(+1,18%),(+0,84%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,86%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,15%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,83%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,75%.(+4,17%),(+2,68%),(+2,24%) e(+2,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,98%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,74%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,42%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,34%.