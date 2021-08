Atlantia chiude primo semestre in utile e conferma outlook 2021

Atlantia

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con un, a fronte della perdita del primo semestre 2020 pari a 1.054 milioni di euro, di cui di pertinenza del Gruppo per 34 milioni di euro (perdita per 772 milioni di euro nel primo semestre 2020). I risultatiil contributo del gruppoa seguito della sottoscrizione dell’accordo per la cessione.Nel semestre, il traffico autostradale risulta in crescita del 21% sul primo semestre 2020, con un recupero in tutti i paesi in cui il Gruppo è presente, mentre il traffico aeroportuale ha continuato a risentire della crisi pandemica, registrando una riduzione del 50% sul 2020 che si è ridotta a -32% al 1° agosto 2021.del primo semestre 2021 sono pari ae si incrementano di 349 milioni di euro (rispetto al 2020). Quelli da pedaggio autostradale fanno segnare un +26% quello da servizi aeronautici un -41%.con un incremento di 351 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2020 (1.370 milioni di euro, +26%) principalmente per il miglioramento dei volumi di traffico autostradale di Abertis.di euro, con un incremento di 398 milioni di euro rispetto al 2020 (negativo per 323 milioni di euro).FFO pari a 1,2 miliardi di euro in aumento del 33%. Investimenti pari a 0,5 miliardi di euro, in aumento dell’8%.Escludendo il contributo del gruppo Autostrade per l’Italia,, in riduzione di 2.537 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 (30.719 milioni di euro)., che si basa su una ipotesi di volumi di traffico autostradale e aeroportuale rispettivamente al -10% e al -70%. Conseguentemente la previsione per l’esercizio 2021, escludendo il contributo del gruppo ASPI, è died un FFO pari a circa 2,1 miliardi di euro