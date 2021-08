Giornata "no" per il mercato americano

Dow Jones

Wynn Resorts

(Teleborsa) - Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, anche per effetto di alcuni deludenti dati macroeconomici. Ilaccusa una discesa dello 0,80%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.410 punti. Senza direzione il(+0,18%); in lieve ribasso l'(-0,29%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,62%),(-1,11%) e(-1,09%).Al top tra i(+1,18%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,55%.Crolla, con una flessione del 2,39%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,86%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,63%.Tra i(+8,61%),(+2,80%),(+2,44%) e(+2,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,55%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,48%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,79%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,18%.arili).