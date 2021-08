Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

sanitario

beni industriali

IBM

3M

Amgen

Caterpillar

Walt Disney

McDonald's

Visa

Moderna

Micron Technology

Tractor Supply

Liberty Global

Discovery

Activision Blizzard

Wynn Resorts

Tripadvisor

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 35.116 punti; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,82%.Leggermente positivo il(+0,65%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,78%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,83%),(+1,41%) e(+1,38%).Tra i(+1,85%),(+1,82%),(+1,79%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,34%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,16%.Altra i, si posizionano(+11,51%),(+4,15%),(+3,20%) e(+2,88%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,19%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,54%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,34%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,19%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:15: Occupati ADP (atteso 700K unità; preced. 692K unità)15:45: PMI composito (preced. 63,7 punti)15:45: PMI servizi (preced. 64,6 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 60,4 punti; preced. 60,1 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,09 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 20,48K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 380K unità; preced. 400K unità).