In calo la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street chiude debole in scia al deludente dato sull'occupazione nel settore privato USA. Ilè in calo (-0,92%) e si attesta su 34.793 punti in chiusura; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 4.403 punti.Pressoché invariato il(+0,15%); poco sotto la parità l'(-0,41%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,93%),(-1,37%) e(-1,26%).del Dow Jones,(+1,31%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,46%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,22 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,00%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,94%.Tra i(+8,42%),(+2,32%),(+2,31%) e(+2,19%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,46%.Sensibili perdite per, in calo del 6,18%.In apnea, che arretra del 4,67%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,20%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 20,48K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 384K unità; preced. 400K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -74,1 Mld $; preced. -71,2 Mld $)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 5,7%; preced. 5,9%)14:30: Variazione occupati (atteso 900K unità; preced. 850K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,3%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (preced. -0,3%).