Banca Ifis, pioggia di giudizi positivi degli analisti su risultati e outlook

Banca Ifis

(Teleborsa) -, che esprimono giudizi positivi sia sui numeri del semestre che sulla guidance, che definiscono "realistica".Il titolooggi viene premiato con una discreta performance a Piazza affari, dove guadagna l'1,78%. La tendenza di breve è in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,94.Gli analisti diin particolare, hanno focalizzato l'attenzione sul miglioramento dell'outlook e dal possibile trasferimento de La Scogliera a Losanna, annunciato dal Ceo Geertman durante la conference call. Su questa base, la banca d'affari mantiene un giudizio neutrale, in attesa del nuovo piano industriale, ma alza le stime di utile del 9% e rivede al rialzo il Target Price del titolo a 14,5 euro.Ancheconferma la raccomandazione neutral, in attesa del business plan, ma migliora le previsioni sui ricavi sulla parte alza dell'attuale guidance, che definisce "raggiungibile" ed il TP a 14,1 euro.consiglia un add con Target a 14,7 euro, giudicando i risultati semestrali solidi e ritenendo che il nuovo Piano fornirà una maggiore visibilità sulle prospettive di crescita dei utili della banca nel medio-lungo termine.Gli esperti diinvece confermano una raccomandazione Buy e anche un TP di 17 euro, il più alto fra quelli indicati dagli analisti, confermando una view positiva sulla banca guidata da Frederik Geertman., infine, esprime un giudizio Outperform e fissa il prezzo obiettivo a 16,30 euro, confermando una view positiva sulla banca dopo i solidi risultati annunciati ieri.