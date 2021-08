L'America crea più posti di lavoro del previsto. Tasso disoccupazione scende oltre attese

(Teleborsa) - Migliore delle aspettative il dato sul mercato del lavoro in USA a luglio. Secondo i dati forniti dal, ilal 5,4% rispetto al 5,9% del mese precedente e contro il 5,7% del consensus.Sono statinei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a giugno erano state create 938 mila buste paga (dato rivisto da 850 mila). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, èche indicava un aumento di 870 mila di posti di lavoro.Il dato è migliore delle aspettative: sono stati guadagnati 703 mila posti di lavoro contro previsioni per un aumento di 700 mila posti, anche se registra una crescita più timida rispetto ai 769 mila di giugno.Gli occupati delsono saliti di 27 mila unità, al di sopra del consensus che indicava un aumento di 25 mila e si confrontano con i +39 mila del mese precedente.Lerimaste stabili a 34,8 dollari. Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dallain quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.Gli investitori accolgono con favore le nuove indicazioni sullo stato dell'economia americana che si aggiungono alla pubblicazione di conti trimestrali incoraggianti. Tuttavia nel frattempo continuano a monitora la diffusione della variante Delta del Covid-19 e il suo impatto sulle attività produttive. I future sugli indici statunitensi anticipano una partenza cauta dunque per la borsa di Wall Street: il contratto sulsegna un incremento dello 0,22% a 35.141 punti, mentre l'sale appena dello 0,01% a 4.429 punti, Diversa l'impostazione per ilche cede lo 0,42% a 15.118 punti.