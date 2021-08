Clima, IPCC: "Obiettivo emissioni nette CO2 pari a zero per bloccare riscaldamento globale"

(Teleborsa) - Stanno avvenendo cambiamenti nel clima della Terra in ogni regione e in tutto il sistema climatico. Molti di questi cambiamenti sono senza precedenti in migliaia, se non centinaia di migliaia di anni, e alcuni tra quelli che sono già in atto – come il continuo aumento del livello del mare – sono irreversibili in centinaia o migliaia di anni. Tuttavia, forti e costanti riduzioni di emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altri gas serra limiterebbero i cambiamenti climatici. Se, da una parte, grazie a queste riduzioni, benefici per la qualità dell'aria sarebbero rapidamente acquisiti, dall'altra, potrebbero essere necessari 20-30 anni per vedere le temperature globali stabilizzarsi. È quanto emerge dall'ultimo rapporto del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) pubblicato oggi. Ilè stato approvato venerdì 6 agosto da 195 governi membri del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, nel corso di una sessione virtuale che si è tenuta per due settimane a partire dal 26 luglio, e costituisce la"Questo rapporto riflette sforzi straordinari in circostanze eccezionali – ha detto–. Le innovazioni contenute in questo rapporto e i progressi nella scienza del clima che esso riflette, forniscono un contributo inestimabile ai negoziati sul clima e ai processi decisionali". Il rapporto fornisce"A meno che non ci siano riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas serra – si legge nel rapporto – limitare il riscaldamento a circa 1,5 gradi o addirittura 2 gradi sarà un obiettivo fuori da ogni portata".Per ilil rapporto IPCC "deve suonare una campana a morto per il carbone e i combustibili fossili prima che distruggano il nostro pianeta. L'odierno rapporto – ha aggiunto – è un. I campanelli d'allarme sono assordanti e le prove sono inconfutabili: le emissioni di gas serra dovute alla combustione di combustibili fossili e alla deforestazione stanno soffocando il nostro pianeta e mettendo a rischio immediato miliardi di persone".Le– rileva il documento – sono responsabili di circa 1,1 gradi di riscaldamento rispetto al periodo 1850-1900. Mediamente. La valutazione – spiega l'IPCC – si basa sulle serie di dati osservati utilizzate per valutare il riscaldamento avvenuto nel passato. Allo stesso tempo, il rapporto poggia sui più recenti avanzamenti scientifici nella comprensione delle risposte del sistema climatico alle emissioni di gas serra prodotte dalle attività umane. "Questo rapporto è un riscontro oggettivo (reality-check) – ha detto la–. Ora abbiamo un quadro molto più chiaro del clima passato, presente e futuro, che è essenziale per capire dove siamo diretti, cosa si può fare e come ci possiamo preparare".Molte caratteristiche dei cambiamenti climatici – spiega il documento – dipendono direttamente dal livello di riscaldamento globale, ma ciò che le persone vivono in prima persona in diverse aree del pianeta è spesso molto diverso dalla media globale. Per esempio, il riscaldamento sulla superficie terrestre è più elevato rispetto alla media globale, nell'Artico è più del doppio. "I cambiamenti climatici stanno già influenzando ogni regione della Terra, in molteplici modi. I cambiamenti che stiamo vivendo aumenteranno con un ulteriore incremento del riscaldamento", ha detto ilDalle analisi del rapporto emerge cheCon, ci si attende un incremento del numero di ondate di calore, stagioni calde più lunghe e stagioni fredde più brevi. Con ungli estremi di calore raggiungerebbero più spesso soglie di tolleranza critiche per l'agricoltura e la salute.I cambiamenti climatici stanno portando molti cambiamenti in diverse regioni destinati ad aumentare con un ulteriore riscaldamento. Questi includono cambiamenti nei valori dell'umidità, nei venti, nella neve e nel ghiaccio, nelle aree costiere e negli oceani. I cambiamenti climatici stanno, ad esempio, intensificando il. Un fenomeno che determina, in alcune regione, piogge più intense e inondazioni ad esse associate, e siccità in altre. I cambiamenti climatici stanno, infatti, influenzando gli andamenti delle precipitazioni. Alle alte latitudini, è probabile che le precipitazioni aumentino, mentre ci si attende che diminuiscano in gran parte delle regioni subtropicali. Sono attesi cambiamenti nelle precipitazioni monsoniche, con variazioni nelle diverse regioni.Per le aree costiere ci si attende un continuoche contribuirebbe a inondazioni costiere più frequenti e gravi nelle aree basse rispetto al livello del mare e all'erosione delle coste. Eventi estremi riferiti al livello del mare che prima si verificavano una volta ogni 100 anni, entro la fine di questo secolo potrebbero verificarsi ogni anno.Un ulteriore innalzamento del riscaldamento intensificherà lola perdita della copertura nevosa stagionale, lo scioglimento dei ghiacciai e della calotta polare, e la perdita del ghiaccio marino artico estivo.I cambiamenti nell'oceano quali il riscaldamento, le più frequenti ondate di calore marino, l'acidificazione degli oceani e la riduzione dei livelli di ossigeno in mare – spiega il rapporto – sono stati chiaramente collegati all'Questi cambiamenti influenzano sia gli ecosistemi marini che le persone che dipendono da essi, e continueranno almeno per il resto di questo secolo.Tra questi figurano le ondate di calore (le aree urbane sono di solito più calde dei loro dintorni), le inondazioni dovute a forti precipitazioni e l'aumento del livello del mare nelle città costiere.Il Sesto Rapporto di Valutazione fornisce, inoltre, una valutazione dei cambiamenti climatici su scala regionale più dettagliata rispetto al passato. Per la prima volta il rapporto include un focus sulle informazioni utili per valutazione del rischio, l'adattamento e altri processi decisionali che sono di aiuto nel tradurre i cambiamenti fisici del clima – calore, freddo, pioggia, siccità, neve, vento, inondazioni costiere e altro – nei loro significati più diretti per le società e per gli ecosistemi."È chiaro da decenni che il clima della Terra stia cambiando, e il ruolo dell'influenza umana sul sistema climatico è indiscusso" ha sottolineatoIl nuovo rapporto riflette anche importanti progressi nella scienza dell'attribuzione ovvero la comprensione del ruolo dei cambiamenti climatici nell'intensificazione di specifici eventi meteorologici e climatici come ondate di calore estreme e precipitazioni intense, ma mostra anche che le attività umane hanno ancora il potenziale per determinare il corso del clima futuro. È chiara l'evidenza scientifica che mostra che l'anche se altri gas serra e inquinanti atmosferici contribuiscono a influenzare il clima. "Stabilizzare il clima richiederà riduzioni forti, rapide e costanti delle emissioni di gas a effetto serra, e raggiungere emissioni nette di CO2 pari a zero. Limitare altri gas serra e inquinanti atmosferici, specialmente il metano, potrebbe avere dei benefici sia per la salute che per il clima" ha concluso