Israele, Banca centrale: quarto lockdown potrebbe tagliare crescita dello 0,5%

(Teleborsa) - Se il governo del Paese imponesse un quarto lockdown per contenere il coronavirus, lapotrebbe(rispetto alla crescita stimata del 5,5%. È quanto ha detto il governatore della Bank of Israel, Amir Yaron, in un'intervista a Bloomberg TV. "Dobbiamo fare ogni sforzo immaginabile per evitare un lockdown", ha detto Yaron, esortando il governo addi vaccino.Yaron ha anche affermato che la Banca d'Israeleannunciato all'inizio dell'anno e quasi esaurito. "L'intervento da 30 miliardi di dollari che abbiamo menzionato a gennaio è stato un passo speciale in circostanze speciali, fatto in particolare per infondere certezza in un momento super incerto in cui la disoccupazione era a due cifre - ha chiarito - Come ho detto, non siamo vincolati dai 30 miliardi di dollari".