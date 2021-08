Southwest Airlines rivede al ribasso stime ricavi a causa della variante Delta

Southwest Airlines

(Teleborsa) - La compagnia aerea statunitense, la più grande low-cost al mondo, ha, sulla base di un rallentamento delle prenotazioni che attribuisce al dilagare della variante Delta. "La società ha recentemente registrato una decelerazione delle prenotazioni ravvicinate e un aumento delle cancellazioni di viaggi ravvicinati per agosto - si legge in una comunicazione alla SEC - che si ritiene siano".Presupponendo che i contagi rimangano elevati nel breve termine e che le attuali tendenze dei ricavi di agosto continuino fino a settembre, Southwest Airlines prevede che i ricavi operativi del terzo trimestre 2021 peggiorino di circa tre o quattro punti percentuali rispetto alle precedenti previsioni di tre settimane fa. Ciò porta la compagnia ad aspettarsi che iLa società continua ad aspettarsi che i costi unitari del terzo trimestre 2021 (escluse le spese di carburante ed elementi non ricorrenti) aumentino nell'intervallo dall'1 al 5% rispetto al terzo trimestre 2019. La compagnia aerea è stata nuovamente profittevole nel luglio 2021, ma ora ritiene che "i recenti effetti negativi della pandemia sull'andamento dei ricavi di agosto e settembre renderanno".