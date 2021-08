Le compagnie di crociera sono tra i peggiori titoli a Wall Street

Carnival

(Teleborsa) - Scambiano in deciso ribasso, in una giornata in cui Wall Street è debole, le azioni delle compagnie di crociera quotate sulla Borsa Americana. I titoli di Carnival, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line stanno accusando, con i timori che la ripresa del settore viaggi possa subire duri contraccolpi. Diversi operatori del settore sono anche delusi dal fatto che le autorità americane si rifiutino di imporre. "Sono così deluso dal governo a livello locale, statale e federale che non abbiamo obblighi in questo senso. Che fine ha fatto la buona vecchia leadership in questo Paese? C'è una pandemia in corso", ha detto ieri alla CNBC il CEO di Norwegian Cruise Line, Frank Del Riola.registra una, che rispetto alla vigilia si attesta a 23,28. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 23,02 e successiva a quota 22,76. Resistenza a 23,71.Affondacon i prezzi allineati a 79,89 per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 78,96 e successiva a quota 78,04. Resistenza a 81,23.In caduta libera, che si attesta a 25,42, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 25,12 e successiva a 24,82. Resistenza a 25,86.