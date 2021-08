Disney, trimestrale positiva. Abbonati a Disney+ arrivano a 116 milioni

Disney

(Teleborsa) -ha visto il suopiù che raddoppiare a 2,38 miliardi di dollari nel terzo trimestre del suo anno fiscale (terminato il 3 luglio), conin aumento del 45% a 17 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quello più duramente impattato dalla pandemia. Escludendo elementi speciali, l'udiluito per il trimestre è aumentato a 0,80 dollari da 0,08, risultano superiore ai 55 centesimi attesi da Wall Street.e siamo soddisfatti della traiettoria della società mentre aumentiamo le nostre attività in mezzo alle continue sfide della pandemia - ha affermatodi The Walt Disney Company - Continuiamo a introdurre nuove entusiasmanti esperienze nei nostri parchi e resort in tutto il mondo, insieme a nuovi servizi incentrati sugli ospiti, e la nostra attività diretta al consumatore sta andando molto bene, con un totale di quasi 174 milioni di abbonamenti tra Disney+, ESPN+ e Hulu alla fine del trimestre"., la piattaforma di punta dell'azienda, ha visto gli, battendo i 113,1 milioni previsti dagli analisti.Anche i parchi a tema Disney, il segmento più colpito dalla pandemia, hanno superato le aspettative con un utile operativo di 356 milioni di dollari, il loro primo trimestre redditizio da marzo dello scorso anno. L'amministratore delegato Bob Chapek ha affermato che lesono superiori al trimestre appena concluso, nonostante ladi Covid-19.