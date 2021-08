USA, Empire State index agosto cala a 18,3 punti

(Teleborsa) - Diminuisce oltre attese, che si è portato ad agosto a 18,3 punti dai 43 punti di luglio. Le stime degli analisti erano per una discesa più contenuta, ovvero fino a 29 punti.L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del datoindica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni. Fra le varie componenti dell'indice, quella suipeggiora a quota +14,8 punti, mentre quella sullecrolla a +4,4 punti."I tempi di consegna hanno continuato ad allungarsi notevolmente e le scorte sono state leggermente superiori - ha commentato la Federal Reserve Bank di New York - L'occupazione e la settimana lavorativa media sono aumentate moderatamente. I prezzi di acquisto hanno continuato a salire bruscamente e il ritmo degli aumenti dei prezzi di vendita ha stabilito un altro record. In prospettiva,sul fatto che le condizioni miglioreranno nei prossimi sei mesi, con".