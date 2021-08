First Capital, aggiornamento sul piano di buy-back

First Capital

(Teleborsa) -comunica di aver acquistato, nel periodo compreso tra il 9 ed il 13 agosto 2021 inclusi,, pari allo 0,005% del capitale sociale, ad unal lordo delle commissioni, per unTali operazioni sono state realizzate nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea della società il 4 maggio 2021.Pertanto, alla data odierna, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, First Capital detiene direttamente n. 138.169 azioni proprie, pari al 5,409% del capitale sociale.Nel frattempo a Piazza Affari la società mostra un prepotente rialzo con una salita bruciante del 5,26% sui valori precedenti.