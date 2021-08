Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

DiaSorin

Interpump

Banca Generali

Inwit

Leonardo

Pirelli

Stellantis

Unicredit

GVS

Carel Industries

De' Longhi

UnipolSai

Webuild

Banca Popolare di Sondrio

ENAV

Italmobiliare

(Teleborsa) -. Continuano a pesare le preoccupazioni per la ripresa economica dopo la serie di dati cinesi negativi di ieri, per le ripercussioni del diffondersi della variante Delta e per l'evoluzione geopolitica dopo l'improvvisa caduta del governo afghano.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.793 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,51%.Invariato lo, che si posiziona a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,53%.piccola perdita per, che scambia con un -0,21%,è stabile, riportando un moderato +0,11%, e tentenna, che cede lo 0,36%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,60%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 28.836 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,19%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il(+0,12%).di Milano, troviamo(+0,89%),(+0,79%),(+0,71%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,94%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,81%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,43%.del FTSE MidCap,(+1,99%),(+1,62%),(+1,03%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.Affonda, con un ribasso del 2,21%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,00%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,42%.