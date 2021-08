Lavoro, Landini: per commercio e turismo necessario estendere blocco dei licenziamenti

(Teleborsa) - "Il blocco dei licenziamenti è ancora in vigore in alcuni settori come commercio e turismo e scade il 31 ottobre. In questi settori, visto chee che non hanno ancora la cassa ordinaria e gli stessi diritti che hanno tutti gli altri, credo che sarebbe un atto di buonsenso, e sicuramente è una nostra richiesta,. Altrimenti migliaia di giovani e donne rischiano di perdere il posto di lavoro e non ce lo possiamo permettere". È quanto detto dal, in un'intervista a Radio 24, nella quale ha sottolineato che la riforma degli ammortizzatori, in ogni caso, andando in legge di bilancio partirebbe dal primo gennaio prossimo.Il numero uno della CGIL si è soffermato anche sugli impegni disattesi per quei settori industriali dove il blocco è stato superato. "L'accordo fatto dava la possibilità ai settori industriali di ricorrere alla cassa ordinaria - ha ricordato - alcune grandi multinazionali non l'hanno applicato, delocalizzando.. Laddove abbiamo superato il blocco abbiamo messo a disposizione delle aziende la cassa ordinaria senza alcun contributo a carico delle imprese per evitare di licenziare".Dopo le ultime polemiche nate dall', Landini ha detto che "in una situazione di emergenza pandemica parlare solo di green pass è riduttivo" e "il green pass". E poi, ha aggiunto in un'intervista al Corriere della Sera, "non si capisce, ad esempio, perchè le lavoratrici e i lavoratori possano lavorare 8 ore insieme e poi consumare il pasto separati. Le mense aziendali non sono un ristorante. I lavoratori sono già tracciati e da un anno e mezzo le mense sono organizzate secondo i protocolli di sicurezza: mascherine obbligatorie, separatori di plexiglass e turni".Un tema, ha sottolineato, che "non si risolve con una faq", per cui è stato chiesto "con CISL e UIL un incontro ai ministri della Salute e del Lavoro, Roberto Speranza e Andrea Orlando, con l'obiettivo di mantenere il diritto del servizio mensa per tutti i dipendenti". Per Landini "è il momento di coinvolgere le lavoratrici e i lavoratori", perchè "il consenso non si acquisisce sanzionandoli o punendoli, ma rendendoli partecipi di un progetto comune che metta al centro la salute e la sicurezza e la qualità del lavoro?. "Io difendo il diritto al lavoro e alla salute di tutte le per sone.", ha concluso.