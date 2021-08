Meeting di Rimini al via fra nuove tensioni geopolitiche e opportunità PNRR

(Teleborsa) - Prende il via oggi alper l'amicizia fra i popoli di, il consueto appuntamento annuale di fine estate per fare il punto sull'attualità economica e sociale.L'appuntamento, ospitato, torna in presenza dopo l'edizione "virtuale" dello scorso anno, con una passerella di ospiti illustri, dalal, una sfilata di Ministri e, fra gli ospiti di respiro internazionale, il Commissario europeoed il presidente del Parlamento europeoli.Significativo il titolo scelto per la quarantaduesima edizione:, una citazione tratta da un testo del filosofo danese Kierkegaard. Nel suo messaggio ancheha citato il tema di questa edizione, affermando che "è quanto mai significativo nel momento in cui si tratta di, per non sprecare l’occasione data dalla crisi della pandemia. Una "Ripartenza" - afferma il Pontefice - che "non si realizza automaticamente, perché in ogni iniziativa umana è implicata la libertà" e questa "deve sempre di nuovo essere conquistata per il bene".Parole sentite soprattutto oggi, alla luce delle diseguaglianze create dalla pandemia, del riacutizzarsi della crisi in Afghanistan, dell'emergenza umanitaria che si sta scatenando in Medioriente.Questo appuntamento - ha affermato il Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoliin una intervista a La Presse - vuole "andare oltre gli slogan semplificati",, ma "ha sempre messo a tema: educazione e formazione, uno sviluppo economico equo ed ecologico, rapporti internazionali orientati alla cooperazione, per citarne solo alcuni"., oggi alle 12 presso l'Auditorium Intesa Sanpaolo, sarà presente il Capo dello Stato, assieme a Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli. Uche non trascurerà neanche il valore dello sport ed i talenti delle varie discipline. Riflettori anche sull'innovazione e la ricerca e sul mercato del lavoro del futuro, alle prese con le sfide del cambiamento e dell'innovazione tecnologica. Di politica e democrazia si parlerà martedì 24 agosto, con i protagonisti del momento, Conte, Letta, Salvini, Meloni e Tajani fra gli altri. Aò centro anche il dibattito che ruota attorno al PNRR, la grande opportunità dell'Italia: dalla transizione ecologica al lavoro.