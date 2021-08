Poligrafica San Faustino, esercitato diritto recesso sul 28,39% del capitale

Poligrafica S. Faustino

(Teleborsa) -, in relazione alinerente alla delibera assembleare di fusione per incorporazione in Campi, rende noto che, sulla base delle comunicazioni pervenute, il Diritto di Recesso è stato validamentecirca del relativo) per un complessivo controvalore di liquidazione pari a circa 2,2 milioni di euro.Le azioni in relazione alle quali è stato validamente esercitato il Diritto di Recesso sonoI diritti di opzione e prelazione saranno esercitabili da parte degli azionisti aventi diritto a partireLe Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione ai possessori di azioni PSF, in proporzione al numero di azioni di PSF possedute secondo un rapporto di. Il prezzo al quale sono offerte in opzione le Azioni Oggetto di Recesso è pari adper azione, corrispondente al Valore di Liquidazione delle stesse.