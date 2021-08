Benzina, giù i prezzi. UNC: una buona notizia, nessuna speculazione sul primo controesodo

(Teleborsa) - Secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico scendono idei, con lache si attesta, in modalità self service, a 1,652 euro al litro e il gasolio a 1,503 euro. "Una buona notizia. Nessuna speculazione sul primo controesodo. Certo i carburanti sono talmente aumentati in quest'ultimo anno che non c'era bisogno di un ultimo ritocco dei prezzi per fare affari d'oro. La stangata per i tartassati automobilisti, insomma, era già garantita", ha affermato, presidente dell'"Rispetto al precedente controesodo, ossia dalla rilevazione del 24 agosto 2020, quando la benzina era pari a 1.400 euro al litro e il gasolio a 1.286 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 12 euro e 64 cent in più per la benzina e 10 euro e 89 cent in più per il gasolio, con un rialzo, rispettivamente, del 18,1% e del 16,9%. Unche equivale, su base annua, a una batosta pari a 303 euro all'anno per la benzina e a 261 euro per il gasolio", ha concluso Dona.