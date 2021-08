Blackstone

(Teleborsa) -è in trattative avanzate per acquisire l'azienda di componenti di precisione di Singapore Interplex per circa 1 miliardo di dollari.Lo riporta Bloomberg secondo cui il gruppo americano starebbe elaborando i dettagli con la controllante Baring Private Equity Asia.L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime settimane.