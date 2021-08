Future USA anticipano partenza positiva Wall Street

(Teleborsa) -, in una giornata piuttosto tranquilla, in attesa dell'evento clou della settimana venerdìe. Il focus è sulla Fed e sulla probabilità, al momento remota, che avvii il temuto "tapering" prima della fine dell'anno.Non sono attesi prima dell'apertura particolari, mentre alle ore 16 l'appuntamento è con lenuove e l'indice Fed di Richmond.Lavolge al termine e conferma una netta ripresa delle società del S&P 500, i cui utili sono in media raddoppiati nel secondo trimestre.Il contratto sulmostra un vantaggio dello 0,13% a 35.380 punti, mentre quello sullosale dello 0,12% a 4.485 punti. Più cauto ila 15.319 punti (+0,04%).