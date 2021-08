Sace: Antitrust non avvia istruttoria, ok a controllo da CDP a MEF

(Teleborsa) - Via libera dell'Antitrust al passaggio di Sace da(Cassa depositi e prestiti) alIl garante per la concorrenza e i consumatori ha deliberato di "non avviare alcuna istruttoria sull'operazione" precisando che "non rientra la partecipazione detenuta da Sace in Simest".Per l'Autorità - sentito anche il parere di Ivass che "non ha evidenziato la sussistenza di elementi in grado di alterare l'equilibrio concorrenziale dei mercati della produzione e della distribuzione assicurativa" - "l'operazione non appare sollevare criticità concorrenziali, comportando la mera sostituzione di un operatore con un altro operatore".Pertanto - conclude l'Antitrust - "l'operazione non determina, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza".