Senza verve il comparto tecnologico a Milano (+0,60%)

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino milanese

Sesa

small-cap

It Way

Exprivia

Eurotech

(Teleborsa) - Incolore l'che ha aperto in frazionale vantaggio rispetto all'che invece corre sul mercato.Ilha aperto a 146.810,8, con un aumento insignificante dello 0,60% rispetto alla vigilia, mentre l'registra una più netta risalita dello 0,78% a 950.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,09% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante dell'11,41% sui valori precedenti.Decolla, con un importante progresso del 3,86%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,14%.