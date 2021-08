Usa, la Camera dei Deputati rinvia il voto sul Piano Biden da 3.500 miliardi

(Teleborsa) - I Democratici dellaamericana ha rinviato il voto per l'approvazione deldel presidente Biden daa seguito dei contrasti emersi da liberali e centristi sulle priorità dei diversi punti nell'agenda di investimenti del presidente americano. I Democratici avevano programmato una votazione ieri sera ma dopo ore dia porte chiuse non è stata trovata un'intesa a causa delle divisioni all'interno del partito.La speaker della Camera,, auspicava una rapida approvazione della bozza di bilancio che prevede un vasto pacchetto per stimolare gli investimenti nell'assistenza all'infanzia, nell'istruzione e altri programmi sociali, oltre ad aumentare le tasse per i più ricchi e per le società. Per i centristi, però, la Camera deve prima approvare ildache ha già ricevuto il via libera del Senato., un alto rappresentante democratico, ha affermato ieri sera che la leadership sta ancora cercando di comprendere se ci sono i voti necessari per procedere.